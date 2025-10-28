В Татарстане росгвардейцы отработали 34,7 тысяч сигналов тревоги

За девять месяцев 2025 года сотрудники Управления Росгвардии по Татарстану отработали более 34,7 тыс. сигналов «тревога». Об этом сообщает пресс-служба управления.

Росгвардейцы также совершили более 2,2 тыс. выездов по заявкам дежурных частей органов МВД. В результате было предотвращено около 1,2 тыс. административных правонарушений, 970 из которых — на охраняемых объектах. Также выявлено 213 преступлений, в том числе кражи, грабежи, разбои, убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Сотрудники Росгвардии Татарстана охраняют 35 тыс. квартир, 16 тыс. объектов и 319 транспортных средств.

Сегодня в управлении ведомства прошло 73-летие образования службы вневедомственной охраны.

Диана Соловьёва