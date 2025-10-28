В Татарстане направили в суд уголовное дело в отношении шести ранее привлекавшихся к уголовной ответственности жителей Казани. Их обвиняют в организации незаконной миграции 2,1 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шесть жителей Казани обвиняются в фиктивной регистрации 2,1 тысяч мигрантов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Шесть жителей Казани обвиняются в фиктивной регистрации 2,1 тысяч мигрантов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2023–2024 годах обвиняемые фиктивно поставили на миграционный учет более 2,1 тыс. иностранных граждан. Для этого они заключали фиктивные договоры аренды жилья и трудовые соглашения, однако фактически мигранты не проживали и не работали по указанным адресам. За свои услуги обвиняемые получили незаконное вознаграждение свыше 10 млн руб.

Их обвиняют в преступлениях, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная организованной группой) и ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина).

Анна Кайдалова