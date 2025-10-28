Главные новости к утру 28 октября

Связанные с Дмитрием Скуратовым, возглавляющим ООО «Царьград» Константина Малофеева, структуры заинтересовались добычей золота на Чукотке. Созданную под проект в этой отрасли компанию возглавил бывший топ-менеджер полиметаллического холдинга «Селигдар» Евгений Колесов. Добыча золота в регионе динамично растет, но сложные условия работы требуют повышенных затрат.

Главный радиочастотный центр Роскомнадзора думает о развитии функционала Национальной системы противодействия DDoS-атакам внутри страны. Для фильтрации зловредного трафика центр планирует добавить к 88 трансграничным ТСПУ дополнительный эшелон защиты между операторами и частными компаниями.

В Госдуме, как выяснил «Ъ», с осторожностью оценивают перспективу встречи с американскими конгрессменами, проведение которой достаточно уверенно анонсировал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев после визита в США. Российские парламентарии пока избегают конкретики и твердых прогнозов, но согласны, что «вопрос восстановления диалога» назрел уже давно.

Central Properties продала логопарк на 41 тыс. кв. м в поселке Шушары в Санкт-Петербурге, стоимость которого может превышать 3,1 млрд руб. Покупателем выступил закрытый паевой инвестфонд под управлением УК БФА, связанной с Людмилой Коган. Сейчас объект может генерировать арендный доход в 410 млн руб. в год. Но складской рынок Санкт-Петербурга переживает не лучшие времена: вакантность на нем с начала года выросла в три раза.

На полях проходящего в Малайзии саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) подписано обновленное соглашение между членами ассоциации и КНР «О зоне свободной торговли 3.0». Соглашение расширит интеграцию в регионе, охватив цифровую торговлю, «зеленую» экономику и др. Также оно нацелено на развитие и поддержку малых и средних предприятий, которые составляют большинство предприятий АСЕАН.

Шатдаун в США, приведший к отправке в неоплачиваемый отпуск 1,4 тыс. сотрудников американского Национального управления ядерной безопасности, может сорвать планы по производству ядерного оружия и замедлить его на годы. Оставшиеся сотрудники ведомства продолжают работать, в то время как администрация США требует ускорить поставки модернизированного оружия Пентагону.

Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара одержал победу на выборах в четвертый раз, согласно предварительным результатам. Об этом сообщает агентство Reuters. 83-летний бывший международный банкир набрал 89,77% голосов.

Председатель совета директоров компании Tesla Робин Денхолм предупредила акционеров, что они должны проголосовать за выплату генеральному директору Илону Маску компенсационного пакета стоимостью почти $1 трлн, иначе он может покинуть компанию.