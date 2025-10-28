CNBC: Маск может уйти из Tesla, если ему не выплатят $1 трлн

Председатель совета директоров компании Tesla Робин Денхолм предупредила акционеров, что они должны проголосовать за выплату генеральному директору Илону Маску компенсационного пакета стоимостью почти $1 трлн, иначе он может покинуть компанию. Об этом сообщает телеканал CNBC News со ссылкой на письмо акционерам компании.

«Без Илона Tesla может потерять значительную стоимость, поскольку нашу компанию могут перестать оценивать по тому, чем мы стремимся стать»,— написала Денхолм. По ее словам, Илон Маск является ключом к будущему компании.

Предложение о выплате, которое должно быть одобрено акционерами до 5 ноября, столкнулось с противодействием. Консалтинговая фирма по доверенностям Institutional Shareholder Services рекомендовала голосовать против из-за «астрономической» суммы.

Госпожа Денхолм утверждает, что дело «меньше связано с компенсацией, а больше — с влиянием на голосование». По ее словам, Илон Маск хочет иметь достаточное влияние, чтобы «плохие вещи не могли случиться с ИИ», имея в виду его опасения по поводу контроля над «армией роботов» Optimus.

В ноябре акционеры Tesla проголосуют за предложение совета директоров выплатить Илону Маску $1 трлн в течение следующих 10 лет. Сделка в том числе увеличит долю Маска в Tesla с 13% до 25%. Однако господин Маск получит такую сумму только если достигнет нужных показателей: поставку 20 млн автомобилей, 1 млн роботакси в коммерческую эксплуатацию, оценку компании в $8,5 трлн, а также поставку 1 млн человекоподобных роботов Optimus.