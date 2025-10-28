CNN: разработка ядерного оружия в США может замедлиться на годы из-за шатдауна

Шатдаун в США, приведший к отправке в неоплачиваемый отпуск 1,4 тыс. сотрудников американского Национального управления ядерной безопасности, может сорвать планы по производству ядерного оружия и замедлить его на годы. Об этом сообщает телеканал CNN. Оставшиеся сотрудники ведомства продолжают работать, в то время как администрация США требует ускорить поставки модернизированного оружия Пентагону.

По информации собеседников телеканала, даже кратковременная приостановка производства может значительно замедлить сроки создания оружия из-за сложности безопасной остановки работ с ядерными материалами. По мнению источников CNN, действия администрации противоречат ее собственным амбициозным целям в сфере национальной безопасности.

Шатдаун начался 1 октября из-за разногласий между республиканцами и демократами в Конгрессе по поводу бюджета. Ведомства, отвечающие за нацбезопасность и внешнюю политику, продолжают работу. Самый длительный шатдаун в США продолжался 35 дней в 2018-2019 годах во время первого срока Дональда Трампа.