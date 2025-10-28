На Чукотке заблестело

Связанные с Дмитрием Скуратовым, возглавляющим ООО «Царьград» Константина Малофеева, структуры заинтересовались добычей золота на Чукотке. Созданную под проект в этой отрасли компанию возглавил бывший топ-менеджер полиметаллического холдинга «Селигдар» Евгений Колесов. Добыча золота в регионе динамично растет, но сложные условия работы требуют повышенных затрат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ООО «Инвестиционный консорциум», возглавляемое Дмитрием Скуратовым, 15 октября учредило в Анадыре ООО «Золото Чукотки», следует из данных ЕГРЮЛ. Основной вид деятельности новой компании — добыча руд и песков драгоценных металлов, лицензий у структуры пока нет. Гендиректором «Золота Чукотки» стал Евгений Колесов, который ранее возглавлял ПАО «Русолово» — оловодобывающий дивизион полиметаллического холдинга «Селигдар». Владельцем «Инвестиционного консорциума» через ООО «ИК Холдинг» выступает ЗПИФ «Аурум Плюс» УК «Промсвязь».

Дмитрий Скуратов — сын бывшего генпрокурора РФ Юрия Скуратова. Он возглавляет ООО «Царьград» Константина Малофеева, а также подконтрольные бизнесмену ООО «Царьград-Инвест» и ООО «Тешилово». Ранее Дмитрий Скуратов работал в инвестиционном фонде Marshall Capital Константина Малофеева, который был крупнейшим миноритарным акционером «Ростелекома». “Ъ” направил вопросы в «Золото Чукотки» и структуры «Царьграда».

По итогам первой половины 2025 года добыча золота на Чукотке выросла на 31%, до 11,3 тонны, серебра — на 47%, до 58,3 тонны, сообщал департамента промышленной политики Чукотского автономного округа. Из общего объема золотодобычи 72% обеспечили предприятия Highland Gold Владислава Свиблова. Также в регионе работает «Полиметалл» (принадлежит «Мангазее» Сергея Янчукова). По данным Геологической службы США (USGS), в 2024 году в РФ было добыто 310 тонн золота. Таким образом, долю Чукотки можно оценить в 7%.

Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников говорит, что Чукотка — трудный регион, где есть сложности с энергетикой, но определенные объекты с запасами от 20 до 40 тонн золота могут иметь место. Глава Минприроды Александр Козлов в интервью ТАСС на полях ВЭФ в сентябре рассказывал, что в конце 2025 года планируется провести аукционы на два крупных участка россыпного золота на Чукотке.

Начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев указывает, что степень геологической изученности Чукотки немного превышает 30%, то есть высока вероятность открытия новых крупных месторождений. На 16 перспективных участках, добавляет он, в 2026 году планируется начать разведку. При этом, замечает аналитик, новые инвесторы могут рассчитывать на поддержку, возможно, в рамках территории опережающего развития, что даст налоговые льготы и административные преференции. В то же время, продолжает господин Абелев, экстремальная логистика, удаленность месторождений от дорог и линий электропередачи, дорогое топливо, повышенные расходы на персонал из-за сложных условий сильно удорожают проекты.

Тем не менее текущие цены на золото позволяют добывать металл даже в условиях слабой инфраструктурной обеспеченности Чукотки, отмечает Максим Шапошников. По подсчетам аналитиков «Альфа-Инвестиций», с начала 2025 года к 17 октября котировки золота выросли на 65%, превысив $4,3 тыс. за унцию. Но на прошлой неделе на рынке началась коррекция. Так, 21 октября цена золота упала сразу на 6%, до $4,1 тыс. за унцию. Как писал Bloomberg, снижению способствовали в том числе позитивные торговые переговоры США и Китая и укрепление доллара. 27 октября котировки золота на споте корректируются на 3%, до $3,9 тыс. за унцию.

В «Альфа-Инвестициях», впрочем, отмечают, что спрос мировых ЦБ на золото сохранится и золотопромышленники не могут резко нарастить добычу вслед за ростом цен, потому фундаментальные факторы, поддерживающие увеличение котировок, сохраняются. Максим Шапошников констатирует, что золотые активы сегодня очень прибыльны, поэтому заход крупных бизнесменов в проекты в этой отрасли, скорее всего, станет трендом.

Анатолий Костырев