Заксобрание одобрило переназначение Старкова главой минфина Свердловской области

Депутаты заксобрания Свердловской области согласовали кандидатуру Александра Старкова на должность министра финансов региона, которую он занимает с 2021 года. Его переназначение единогласно поддержали все 44 парламентария, присутствующие на заседании.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Старков заверил, что минфин в дальнейшей работе «не обделит вниманием» депутатов заксобрания. «За те пять лет, которые трудимся вместе, достигли больших и знаковых результатов. Мы приняли несколько беспрецедентных бюджетов, решили много вопросов, которые касаются жителей Свердловской области, сейчас мы на пути помощи нашим ребятам, которые находятся за ленточкой. Я искренне рад, что мне выпала честь работать с вами»,— сказал он.

Ранее спикер Людмила Бабушкина отмечала, что господин Старков является «профессионалом высокого уровня». «Он и впредь принесет большую пользу Свердловской области в реализации задач, стоящих перед министерством финансов. Мы будем продолжать работать в рамках согласительных процедур и в текущем формате»,— добавила председатель заксобрания.

Александр Старков был впервые назначен министром финансов в 2021 году. Он сменил на посту Галину Кулаченко, которая возглавляла ведомство на протяжении восьми лет. Ранее, с 2001 года, господин Старков работал в финансово-бюджетном управлении администрации Екатеринбурга: был начальником отдела казначейского исполнения бюджета финансово-бюджетного управления, заместителем председателя комитета по экономике мэрии, главой комитета. В 2011 году получил пост заместителя министра финансов Свердловской области.

В ходе заседания 28 октября депутаты планируют согласовать переназначение Андрея Злоказова на пост министра социальной политики Среднего Урала и Алексея Кузнецова на должность заместителя губернатора — главы министерства по управлению государственного имущества Свердловской области (МУГИСО).

Правительство региона в полном составе ушло в отставку 16 сентября после вступления в должность губернатора Дениса Паслера. В случае одобрения переназначения Андрея Злоказова и Алексея Кузнецова в статусе исполняющих обязанности будут работать только заместитель губернатора — министр инвестиций Дмитрий Ионин, шесть министров и два директора департаментов. Вакантными остаются должности вице-губернатора и трех глав министерств.

За полтора месяца работы губернатором Свердловской области господин Паслер переназначил своим первым заместителем Алексея Шмыкова, заместителей главы региона Василия Козлова, Азата Салихова, Сергея Швиндта, заместителя губернатора — министра здравоохранения Татьяну Савинову. В конце сентября экс-депутат свердловского заксобрания Сергей Никонов получил пост заместителя губернатора — руководителя аппарата главы и правительства Среднего Урала. В понедельник, 27 октября, Денис Паслер переназначил четырех министров.

Василий Алексеев

