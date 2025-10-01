Денис Паслер переназначил четырех заместителей губернатора Свердловской области

Заместители главы Свердловской области Азат Салихов, Василий Козлов, Сергей Швиндт и заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова сохранили свои должности в новом составе областного правительства, следует из указа главы Среднего Урала Дениса Паслера. «Они приступают к исполнению обязанностей с 1 октября 2025 года»,— добавили в региональном департаменте информационной политики.

Азат Салихов работает заместителем губернатора с 2016 года. Он организует деятельность в сферах общественной безопасности, гражданской обороны, защиты населения от ЧС. В его ведении — министерство общественной безопасности, департамент по обеспечению деятельности мировых судей, управление архивами, управление делами губернатора и правительства, управление ЗАГС Свердловской области.

Василий Козлов занимает пост заместителя главы региона с 2022 года. Он отвечает за направления, связанные с международными и внешнеэкономическими связями Свердловской области, с осуществлением регионального государственного жилищного контроля и регионального строительного надзора, с охраной труда и занятостью населения. В частности, господин Козлов курирует работу министерства международных и внешнеэкономических связей, Госжилстройнадзора и департамента по труду и занятости.

Сергей Швиндт получил должность заместителя губернатора в 2016 году. Он курирует сферы градостроительной деятельности, транспорта, дорожного хозяйства, энергетики, тепло- и водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, обращения с твердыми коммунальными отходами, ЖКХ, охраны объектов культурного наследия. Так, господин Швиндт координирует деятельность управления государственной охраны объектов культурного наследия, министерств строительства и развития инфраструктуры, транспорта, энергетики и ЖКХ.

Татьяна Савинова работает заместителем губернатора — министром здравоохранения с апреля 2025 года. Она организует работу правительства в сферах здоровья граждан, культуры, образования, молодежной политики, социального обеспечения, физкультуры и спорта. В ее ведении — министерства здравоохранения, культуры, образования, социальной политики и спорта.

Правительство Свердловской области в полном составе ушло в отставку 16 сентября после инаугурации губернатора Дениса Паслера. 25 сентября депутаты заксобрания согласовали на должность первого заместителя главы региона Алексея Шмыкова. В понедельник, 29 сентября, господин Паслер утвердил своим заместителем — руководителем аппарата главы и правительства региона бывшего депутатов свердловского парламента от «Единой России» Сергея Никонова. В состав нового правительства не вошли министры Михаил Пономарьков, Руслан Садыков, заместитель главы региона Иван Детченя и вице-губернатор Олег Чемезов. Во вторник, 30 сентября, господина Чемезова арестовали до 15 ноября по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ).

