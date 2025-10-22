В заксобрании поддержали переназначение Кузнецова замгубернатора — главой МУГИСО

Депутаты законодательного собрания Свердловской области поддержат переназначение Алексея Кузнецова на должность заместителя губернатора — главы министерства по управлению государственным имуществом региона (МУГИСО) на очередном заседании свердловского парламента 28 октября. Соответствующее решение приняли члены комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству, сообщили в управлении информационной политики заксобрания.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алексей Кузнецов

Спикер Людмила Бабушкина отметила, что кандидатуру господина Кузнецова внес в региональный парламент губернатор Денис Паслер. «У депутатов накоплен большой опыт конструктивного сотрудничества с МУГИСО, которое в течение многих лет возглавляет Алексей Владимирович»,— добавила председатель заксобрания.

Алексей Кузнецов был назначен заместителем губернатора — главой МУГИСО в 2022 году. В правительстве Свердловской области он работает с 2012 года: был заместителем министра природных ресурсов и экологии региона, с 2013 года возглавлял ведомство.

Алексей Кузнецов с 1994 года был столяром-сборщиком на Тобольском деревообрабатывающем заводе, в 2001 году перешел в прокуратуру Тюменской области: прошел путь от помощника прокурора Тобольска до заместителя городского прокурора. С 2007 года занимал различные должности в мэрии Тюмени: был заместителем директора департамента имущественных отношений, начальником управления муниципальных закупок и главой департамента жилищной политики. В 2010 году получил пост директора муниципальных закупок Тюмени, с 2011 года замещал должность советника департамента по обеспечению конституционных прав граждан аппарата полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

Правительство Свердловской области в полном составе ушло в отставку 16 сентября после вступления в должность губернатора Дениса Паслера. В статусе исполняющих обязанности работают два заместителя губернатора — министра, 12 глав министерств и два директора департаментов. Вакантными остаются должности вице-губернатора и трех министров.

За месяц работы губернатором Денис Паслер переназначил своим первым заместителем Алексея Шмыкова, заместителей главы региона Василия Козлова, Азата Салихова, Сергея Швиндта, заместителя губернатора — министра здравоохранения Татьяну Савинову. В конце сентября экс-депутат свердловского заксобрания Сергей Никонов получил пост заместителя губернатора — руководителя аппарата главы и правительства региона.

В ближайшее время областной парламент должен согласовать кандидатуры Александра Старкова на должности министра финансов и Андрей Злоказов на пост министра социальной политики.

Василий Алексеев