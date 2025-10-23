В заксобрании одобрили назначение Старкова главой минфина Свердловской области
Депутаты законодательного собрания Свердловской области поддержат переназначение Александра Старкова на должность министра финансов региона на очередном заседании свердловского парламента 28 октября. Соответствующее решение приняли члены комитета по бюджету, финансам и налогам, рассказали «Ъ-Урал» в управлении информационной политики заксобрания.
Александр Старков
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Спикер Людмила Бабушкина подчеркнула, что господин Старков «является профессионалом высокого уровня». «Он и впредь принесет большую пользу Свердловской области в реализации задач, стоящих перед министерством финансов. Мы будем продолжать работать в рамках согласительных процедур и в текущем формате»,— добавила председатель заксобрания.
Александр Старков получил должность министерства финансов Свердловской области в 2020 году. Он сменил на посту Галину Кулаченко, которая возглавляла ведомства на протяжении восьми лет.
Александр Старков с 2001 года работал в финансово-бюджетном управлении администрации Екатеринбурга: был начальником отдела казначейского исполнения бюджета финансово-бюджетного управления, заместителем председателя комитета по экономике мэрии, главой комитета. В 2011 году господин Старков получил пост заместителя министра финансов Свердловской области.
Правительство Свердловской области в полном составе ушло в отставку 16 сентября после вступления в должность губернатора Дениса Паслера. В статусе исполняющих обязанности работают два заместителя губернатора — министра, 12 глав министерств и два директора департаментов. Вакантными остаются должности вице-губернатора и трех министров.
За месяц работы губернатором Денис Паслер переназначил своим первым заместителем Алексея Шмыкова, заместителей главы региона Василия Козлова, Азата Салихова, Сергея Швиндта, заместителя губернатора — министра здравоохранения Татьяну Савинову. В конце сентября экс-депутат свердловского заксобрания Сергей Никонов получил пост заместителя губернатора — руководителя аппарата главы и правительства региона.
В среду, 22 октября, комитет областного парламента рекомендовал депутатам согласовать на должность заместителя губернатора — главы министерства по управлению государственного имущества Свердловской области (МУГИСО) Алексея Кузнецова. В ближайшее время заксобрание рассмотрит кандидатуру Андрея Злоказова на пост министра социальной политики.