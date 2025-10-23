Депутаты поддержат переназначение Злоказова министром соцполитики Среднего Урала

Андрей Злоказов будет согласован на должность министра социальной политики Свердловской области на очередном заседании законодательного собрания региона 28 октября. Соответствующее решение приняли члены комитета по социальной политике, рассказали «Ъ-Урал» в управлении информационной политики свердловского парламента.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Андрей Злоказов

Председатель заксобрания Людмила Бабушкина отметила, что депутаты накопили «большой опыт эффективного взаимодействия» с министерством социальной политики Свердловской области, которое 13 лет возглавляет Андрей Злоказов. «Расходы на социальную сферу ежегодно составляют около 60% областного бюджета. У нас в регионе реализуется большой перечень мероприятий, направленных на социальную защиту населения»,— добавила спикер.

Господин Злоказов заверил, что намерен продолжить «плотное взаимодействие с депутатским корпусом» в выработке решений и реализации мер поддержки свердловчан. «В числе приоритетов останутся вопросы, связанные с демографической ситуацией, а также работа с ветеранами специальной военной операции (СВО) и их семьями. Безусловно, все остальные вопросы также не останутся без внимания. Одним из главных критериев оценки эффективности деятельности министерства считаю стабильность в представлении выплат всем социальным группам»,— сказал он.

Андрей Злоказов возглавил министерство социальной политики Свердловской области в 2012 года. Он сменил на посту Владимира Власова, который был назначен председателем правительства региона.

Андрей Злоказов с 1995 года работа в администрации Екатеринбурга, в 2001 году получил должность заместителя главы Чкаловского района по экономике и строительству. С 2009 года был директором Центральной городской больницы №3, с 2010 года — первым заместителем министра социальной политики Свердловской области.

Правительство Свердловской области в полном составе ушло в отставку 16 сентября после вступления в должность губернатора Дениса Паслера. В статусе исполняющих обязанности работают два заместителя губернатора — министра, 12 глав министерств и два директора департаментов. Вакантными остаются должности вице-губернатора и трех министров.

За месяц работы губернатором Денис Паслер переназначил своим первым заместителем Алексея Шмыкова, заместителей главы региона Василия Козлова, Азата Салихова, Сергея Швиндта, заместителя губернатора — министра здравоохранения Татьяну Савинову. В конце сентября экс-депутат свердловского заксобрания Сергей Никонов получил пост заместителя губернатора — руководителя аппарата главы и правительства региона.

Во вторник, 28 октября, депутаты заксобрания проголосуют за переназначение Алексея Кузнецова заместителем губернатора — главой министерства по управлению государственного имущества Свердловской области (МУГИСО) и Александра Старкова на пост министра финансов региона.

Василий Алексеев