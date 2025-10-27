Денис Паслер переназначил четырех министров Свердловской области

Министры Григорий Сурганов, Анна Кузнецова, Александр Кудрявцев и Вячеслав Ярин сохранили свои должности в новом составе правительства Свердловской области, следует из указа губернатора Дениса Паслера. «Они приступают к исполнению обязанностей с 27 октября 2025 года»,— сообщили в департаменте информационной политики региона.

Григорий Сурганов возглавляет министерство строительства с августа 2024 года. Ранее, с 2015 года, он работал директором ЕМУП «Инженерная геодезия, раскопки и рекультивация земель», в 2019 году возглавил Центр градостроительных компетенций «Геотрест». В 2021 году получил должность заместителя начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города. С 2023 года занимал пост первого заместителя министра строительства и развития инфраструктуры.

Правительство Свердловской области в полном составе ушло в отставку 16 сентября после вступления в должность Дениса Паслера. В статусе исполняющих обязанности работают два заместителя губернатора — министра, восемь глав министерств и два директора департаментов. Вакантными остаются должности вице-губернатора и трех министров.

С момента вступления в должность главы Среднего Урала господин Паслер переназначил своим первым заместителем Алексея Шмыкова, заместителей главы региона Василия Козлова, Азата Салихова, Сергея Швиндта, заместителя губернатора — министра здравоохранения Татьяну Савинову. В конце сентября экс-депутат свердловского заксобрания Сергей Никонов получил пост заместителя губернатора — руководителя аппарата главы и правительства региона.

Во вторник, 28 октября, депутаты заксобрания проголосуют за переназначение Алексея Кузнецова заместителем губернатора — главой министерства по управлению государственного имущества Свердловской области (МУГИСО), Александра Старкова — на пост министра финансов региона, Андрея Злоказова — на должность министра социальной политики.

