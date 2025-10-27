Жители Кубани третий день жалуются на сбой мобильного интернета

Проблемы с сотовой связью и мобильным интернетом на Кубани сохраняются уже третий день. Перебои начались вечером 25 октября и затронули всех операторов: МегаФон, МТС, Билайн и Tele2, сообщает портал «Сбой.рф».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным ресурса, 27 октября наибольшее количество жалоб поступило на МегаФон — за последние шесть часов зарегистрировано 341 обращение, почти половина из них (43%) от абонентов Краснодарского края. На МТС от жителей региона поступило 49% жалоб, на Билайн — 48%, а на T2 — 53%.

Пресс-службы операторов связи заявляют, что причины перебоев не связаны с техническим состоянием сетей и обусловлены мерами безопасности. Сроки снятия ограничений пока неизвестны.

«В некоторых локациях региона в связи с требованиями безопасности могут быть введены ограничения доступа к мобильному интернету. На этих территориях у жителей работают самые востребованные сайты и приложения — Госуслуги, Яндекс, Mail, ВКонтакте, приложение Т2, OK, Ozon, Wildberries, Avito, Кинопоиск, Дзен, Rutube, сайты госучреждений и другие. Доступ включается автоматически и полностью отвечает требованиям безопасности»,— сообщили «Ъ-Кубань» представители одного из операторов.

Специалисты предупреждают, что у абонентов также может временно ухудшиться качество голосовой связи и наблюдаться потеря сигнала.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что первые сбои в работе Telegram на Кубани зафиксировали 21 октября — на регион пришлось 43% всех жалоб пользователей. На следующий день часть жителей края заявили о проблемах с доступом к мессенджеру MAX.

22 октября Роскомнадзор признал частичное ограничение Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) на юге России. Ведомство объяснило это «мерами по противодействию преступникам».

Нурий Бзасежев