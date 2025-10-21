На Кубани вечером 21 октября зафиксировали очередной сбой в работе Telegram

Вечером 21 октября пользователи Краснодарского края столкнулись с очередным сбоем в работе мессенджера Telegram. На регион пришлось 43% всех жалоб на сервис за последние шесть часов, сообщает сервис Сбой.рф.

Проблемы изначально наблюдались в веб-версии и приложении для десктопа, затем затронули мобильные приложения. В соцсетях пользователи писали о невозможности отправлять и загружать сообщения.

Также зафиксированы сбои в работе WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России). По данным Downdetector, за последний час 10% сообщений о неполадках поступило от жителей Краснодарского края.

Массовый сбой в работе Telegram наблюдался также днем 21 октября.

Анна Гречко