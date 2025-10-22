Max перестал работать у части жителей Краснодарского края

Жители Краснодарского края днем 22 октября пожаловались на сбои в работе мессенджера Max. Об этом сообщает портал «Сбой.рф».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На регион пришлось 20% всех обращений о неполадках. На втором месте оказалось Ставрополье с 13% жалобами, такое же количество зафиксировали в Москве. Больше всего сообщений от жителей России поступило вечером 21 октября — с 20:30 до 21:30.

Специалисты отметили, что причиной проблем могла стать техническая неисправность или авария. Неполадки носят временный характер.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Роскомнадзор признал частичные ограничения работы мессенджеров WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) и Telegram на юге России. Как сообщал ТАСС, меры введены для «противодействия преступникам», поскольку иностранные платформы стали «основными сервисами для обмана и вымогательства денег у граждан».

Сбои в Telegram фиксируются второй день подряд. По данным сервиса «Сбой.рф», к 12:45 22 октября от жителей Краснодарского края поступило 46% обращений о неполадках. Пользователи жалуются на перебои в компьютерных приложениях, веб-версии и мобильной программе.

Нурий Бзасежев