Главные новости недели в Нижегородской области к 26 октября

Власти одобрили создание двух новых АНО в Нижнем Новгороде. «Информационный центр Нижнего Новгорода» будет освещать различные события, публиковать официальную информацию и вести соцсети городских сообществ. «Центр развития и реализации общественных, патриотических и молодежных проектов "Развитие"» будет координировать патриотические, молодежные и общественные инициативы жителей.

Большинство депутатов, правительство, бизнес и общественники не поддержали идею КПРФ о запрете розничной торговли алкоголем в жилых домах. Такие ограничения приведут к падению выручки, снижению налоговых сборов в бюджет и росту безработицы в торговле.

Один энергообъект поврежден в Нижегородской области из-за атаки БПЛА в ночь на 23 октября. Перебоев с электричеством не случилось, обошлось без пострадавших.

Проект создания сети ливневок в Нижнем Новгороде отложили. Контракт с подрядчиком «Гидропроект» стоимостью почти 159 млн руб. расторгли в июне из-за неисполнения условий. Теперь департамент благоустройства собирает сведения для нового техзадания с учетом присоединенного Кстовского района.

Продажу вейпов планируют запретить в Нижегородской области почти на пять лет. Эксперимент будет длиться с 1 марта 2026 года по 31 декабря 2030 года, говорится в проекте федерального закона, который заксобрание региона собирается внести в Госдуму. Окончательное решение будет за ней.

Замминистра финансов Софья Донская может покинуть нижегородское правительство. Как сообщил источник «Ъ-Приволжье», губернатор Глеб Никитин решил уволить ее во время рабочего совещания.

Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц теплоснабжающей организации и контролирующей службы в сфере природопользования при реконструкции нижегородской станции аэрации. По данным СУ СКР, во время работ были нарушены правила эксплуатации источников выбросов вредных веществ в атмосферу. О конкретных подозреваемых пока не сообщается.

Бюджет Нижегородской области на 2026 год внесен с дефицитом 22,3 млрд руб. Доходы сформированы в объеме 332,2 млрд руб., расходы — 354,5 млрд руб. Госдолг, по данным минфина, останется на экономически безопасном уровне.

На новый проект онкоцентра в Нижнем Новгороде требуется 205 млн руб. Столько предлагают заложить в региональный бюджет на 2026/27 годы. Изначально власти региона планировали разместить онкоцентр в поселке Новинки. На проектирование в 2018 году потратили 39 млн руб., но к самим работам так и не приступили: не хватило денег. За несколько лет стоимость строительства выросла с 8 до 22,7 млрд руб.