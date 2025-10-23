Возбуждено дело о халатности при реконструкции нижегородской станции аэрации

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц теплоснабжающей организации и контролирующей службы в сфере природопользования при реконструкции станции аэрации. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

По предварительным данным, во время реконструкции были нарушены правила эксплуатации источников выбросов вредных веществ в атмосферу. Это привело к нарушению прав и законных интересов жителей.

Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 293 УК РФ. Его возбудили в том числе по материалам проверки Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуры и УФСБ региона.

Как писал «Ъ-Приволжье», тысячи нижегородцев продолжают жаловаться на канализационный запах в городе, причинами которого они считают станцию аэрации. В ноябре депутаты гордумы планируют заслушать Дмитрия Сивохина и представителей мэрии с докладами о ходе реконструкции НСА.

Елена Ковалева