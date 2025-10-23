Продажу вейпов планируют запретить в Нижегородской области с марта 2026 года

В Нижегородской области планируют почти на пять лет запретить продажу вейпов. Эксперимент будет длиться с 1 марта 2026 года по 31 декабря 2030 года, говорится в проекте федерального закона, который заксобрание региона собирается внести в Госдуму. Окончательное решение будет за ней.

Власти хотят провести этот эксперимент «для снижения масштабов потребления табачной и никотинсодержащей продукции населением».

Как писал «Ъ-Приволжье», в августе губернатор Глеб Никитин предложил президенту Владимиру Путину наделить субъекты РФ полномочиями по запрету вейпов и реализовать эту инициативу в Нижегородской области как пилотном регионе. Глава государства губернатора поддержал.

Елена Ковалева