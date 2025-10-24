На проект строительства нижегородского онкоцентра требуется 205 млн рублей

Около 205 млн руб. потребуется на новую проектно-сметную документацию по строительству онкоцентра в Нижнем Новгороде. Эту сумму предлагают заложить в региональный бюджет, профильный комитет заксобрания рассмотрит соответствующую поправку 27 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Автор поправки, председатель комитета по бюджету Александр Шаронов указал, что на строительство онкоцентра в рамках федерального проекта «Развитие здравоохранения» предусмотрено 10,3 млрд руб. В том числе, 1,41 млрд руб. уже заложено в проекте федерального бюджета на 2026 год.

В связи с этим необходимо подготовить проектно-сметную документацию, на что требуется около 205 млн руб. Эту сумму предлагается в текущем трехлетнем бюджете заложить на 2026/27 годы за счет резервного фонда правительства.

Как писал «Ъ-Приволжье», изначально власти региона планировали строить онкоцентр в поселке Новинки. На это в 2018 году выделили 39 млн руб. Проект был подготовлен, однако строительство так и не начали из-за отсутствия финансирования. За несколько лет стоимость строительства подорожала с 8 млрд до 14 млрд руб.

Впоследствии региональное правительство решило строить онкоцентр рядом с областной больницей имени Семашко в рамках проекта «Город здоровья». Общая стоимость проекта оценена в 35,2 млрд руб., в том числе 22,7 млрд на онкоцентр. Из них 18 млрд руб. (включая 10,3 млрд из федерального бюджета) — на строительство в 2026-2031 годах хирургического и поликлинического корпусов. Еще 4,7 млрд руб. (включая 2 млрд из бюджета РФ) — на строительство и оснащение центра ядерной медицины в 2026-2028 годах.

Галина Шамберина