Проект создания сети ливневок в Нижнем Новгороде отложен

В мэрии пока не называют новые сроки подготовки проекта создания сети ливневок в Нижнем Новгороде. В июне 2025 года муниципальный контракт на разработку схемы создания ливневой канализации расторгли из-за неисполнения его условий. Теперь департамент благоустройства собирает сведения для техзадания с учетом присоединенного Кстовского района, сообщили «Ъ-Приволжье» в горадминистрации.

Контракт стоимостью почти 159 млн руб. заключили с московским проектно-изыскательским институтом «Гидропроект» в 2023 году. Подготовить документацию исполнитель должен был к 1 декабря 2025 года.

В письме об одностороннем отказе от исполнения контракта муниципальный заказчик «Управление инженерной защиты территории Нижнего Новгорода» указал на нарушение сроков, а также многочисленные ошибки и недочеты в предоставленных исполнителем актах обследования территорий.

Теперь департамент благоустройства вновь ведет сбор сведений и подготовку техзадания по созданию сети ливневок, а также работу по «созданию тарифного механизма финансирования затрат на эксплуатацию и развитие ливневых систем водоотведения по Нагорной и Заречной части Нижнего Новгорода». Стоимость проекта будет определена после завершения этой работы. Сроки реализации проекта также пока неизвестны.

Как писал «Ъ-Приволжье», в ценах 2022 года создание сети ливневок в Нижнем Новгороде оценивали в 9 млрд руб.

Ирина Швецова