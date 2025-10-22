Как не спиться с пути

Фракция КПРФ в заксобрании Нижегородской области предложила полностью запретить розничную торговлю алкоголем в помещениях, расположенных в многоквартирных домах. Действующие ограничения продажи по времени продажи алкоголя и площади заведений в компартии посчитали недостаточными. Однако большинство депутатов, правительство, а также бизнес и общественники не поддержали эту идею. Запрет приведет к падению выручки, снижению налоговых сборов в бюджет и росту безработицы в торговле. Депутаты отметили, что алкомаркеты также торгуют социальными товарами и региональные власти выйдут за пределы своих полномочий, приняв такой закон. Поэтому лучше усилить борьбу с нелегальным оборотом алкоголя участием правоохранительных органов, решили власти.

Запретить рюмочные в жилых домах ранее предлагала полиция

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комитеты заксобрания Нижегородской области по экономике и ЖКХ рассмотрели законопроект фракции КПРФ о полном запрете розничной торговли алкогольной продукцией в многоквартирных домах. Инициатива касалась не только рюмочных, но и магазинов, работающих на первых этажах. Поправки к закону «О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта…» председатель фракции Роман Кабешев объяснил демографической проблемой, ростом потребления алкоголя среди населения, жалобами жителей на пьяные дебоши во дворах и правом нижегородской власти вводить дополнительные рестрикции.

«В спальных районах работает множество алкомаркетов и магазинов, которые маскируются под бары и кафе. Во многом именно они являются источником негативной ситуации, связанной с распитием алкоголя в общественных местах и ухудшением криминогенной обстановки и безопасности граждан», — сообщил депутат Кабешев.

Он добавил, что предложенный запрет не коснется отдельно стоящих магазинов, расположенных на разрешенном расстоянии от школ и детсадов, а также баров в туристических центрах городов.

Лидер фракции КПРФ напомнил, что в регионе действуют довольно «либеральные» запреты по времени работы рюмочных с 23:00 до 09:00 площадью менее 50 кв. м в многоквартирных домах, а во многих есть алкомаркеты. Выселить заведения из жилого сектора ранее предлагали полиция и депутаты гордумы, однако в мэрии говорили, что бары не ответственны за поведение клиентов, а процент нелегальной торговли ежегодно снижается.

По данным регионального минпромторга, лицензия на продажу алкоголя есть у 5,2 тыс. нижегородских магазинов, из них 1,5 тыс. расположены в многоквартирных домах.

«Придется сразу на треть сократить число магазинов, которые держат низкие цены на социально значимые товары, обеспечивая рентабельность за счет подакцизной продукции. Если они начнут закрываться в отдаленных населенных пунктах, это обернется большой проблемой», — возразила коммунистам заместитель министра Елена Омельяненко.

Депутат Игорь Гордеев добавил, что аграриям сложно продавать свою продукцию через крупные торговые сети, поэтому сбыт налажен в основном через «магазины у дома». «Сокращение числа таких торговых точек нанесет серьезный удар по сельхозпроизводителям», — предупредил он.

Предложенный КПРФ запрет затронет 271 магазин сети «Красное и Белое», отметил представитель компании. Он предупредил, что в случае принятия поправок потеряют работу 1,7 тыс. сотрудников ритейлера, а областной бюджет недополучит минимум 1,4 млрд руб. налоговых выплат. При этом на алкоголь приходится лишь четверть ассортимента продаваемых товаров.

Член общественного совета при заксобрании Наталья Засыпкина сообщила, что надо усиливать борьбу с нелегальной торговлей, а не ущемлять права добросовестных предпринимателей. С ней согласился и бизнес-омбудсмен Павел Солодкий, подчеркнув, что коммунисты не проанализировали потери бюджета и легального бизнеса — бороться надо не с ним, а с продавцами без лицензии.

Зампред заксобрания Дмитрий Краснов напомнил, что нелегальная торговля сопровождается производством суррогатного алкоголя, которым травятся потребители. При этом нормативную базу для борьбы с незаконной торговлей депутаты и правительство Нижегородской области до сих пор не создали, упрекнул он коллег. «Опыт Вологодской области, где продажа алкоголя разрешена по часам, показывает, что спиртным торгуют бабушки у подъездов и таксисты, забивающие им багажники машин так, что пассажирам некуда поставить чемоданы. Это неправильно с точки зрения культуры потребления. Необходимо заниматься развитием общества, а не борьбой с легальными предпринимателями», — отметил Дмитрий Краснов.

Известная борьбой с нелегальными точками депутат Татьяна Гриневич добавила, что необходимо заставлять работать правоохранительные органы, которые должны выявлять нарушения.

«Пока правоохранительные органы не будут работать, не будет и порядка», — резюмировала она. Председатель комитета по ТЭК Владимир Беспалов подчеркнул, что запрет торговли в жилых домах повлияет на существующую бизнес-модель застройщиков, планирующих размещение коммерческих помещений на первых этажах домов. «В условиях дефицита бюджета и собираемости налогов инициатива негативно скажется на реализации госпрограмм. Кроме того, предложенный проект закона отчасти дублирует федеральные ограничения», — подытожил господин Беспалов.

В результате оба комитета рекомендовали заксобранию отклонить инициативу КПРФ. Добавим, в борьбе за повышение рождаемости губернатор ранее предлагал ввести дополнительные ограничения по времени продажи спиртного в будни и полностью запретить реализацию алкоголя по воскресеньям.

Однако бизнес-сообщество раскритиковало эти предложения Глеба Никитина, и они не дошли до рассмотрения в заксобрании.

Роман Рыскаль