Замминистра Софья Донская может покинуть нижегородское правительство

Как сообщил источник «Ъ-Приволжье», нижегородский губернатор Глеб Никитин решил уволить заместителя министра финансов Софью Донскую во время рабочего совещания с минфином. «Глава региона в ответ на ее замечание сказал, что в правительстве она больше не работает», — отметил собеседник.

В правительстве Нижегородской области не стали комментировать эту информацию, официально сообщив лишь, что Софья Донская находится в отпуске с 21 октября.

В нижегородском министерстве финансов она работает заместителем много лет. В 2016 году Софья Донская уезжала на работу в проектный офис Национальной технологической инициативы, затем работала в минфине Московской области, а в прошлом году вернулась в нижегородский минфин. Получить ее комментарии не удалось.

Иван Сергеев