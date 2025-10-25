Главные новости за 25 октября. Кавказ

В Дагестане запустили движение по новому участку федеральной трассы Р-217 «Кавказ». Его протяженность составляет 276 км – от Чечни до границы с Азербайджаном.

В 2026 году Кабардино-Балкария направит 500 млн руб. на благоустройство общественных территорий. На них благоустроят 35 пространств в городских округах, районных центрах, отдаленных и высокогорных селах.

Зафиксирован рост популярности Ставропольского края среди иностранных туристов. В министерстве туризма и оздоровительных курортов региона отмечают повышение числа путешественников из Армении, Казахстана, Китая, Ирана и арабских стран.

В отношении бывшего тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации. По версии следствия, он участвует в вооруженном конфликте против ВС РФ на территории Украины.

Завершен ремонт верхней полки набережной реки Терек от ул. Зои Космодемьянской до ул. Калинина во Владикавказе. На набережной обновили брусчатку, бордюры и поребрики. Кроме того, установлены новые скамейки, урны и опоры для освещения.