Экс-тренера из Дагестана заподозрили в участии в конфликте на стороне Украины

В отношении бывшего тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации. По версии следствия, он участвует в вооруженном конфликте против ВС РФ на территории Украины, сообщает РИА Новости.

Фото: личный архив Ахмеда Ахмедова

Дело об участии в террористической организации (ч.2 ст. 205.5 УК РФ) возбуждено следственным отделом УФСБ России по Республике Дагестан.

По данным ведомства, подозреваемый разделяет идеологию сепаратизма, является противником воссоединения Крыма с Россией, самоопределения новых регионов РФ, а также решения о проведении специальной военной операции. Также следователи считают, что в феврале 2022 года он по собственной инициативе вступил в состав батальона имени Имама Шамиля, который признан Верховным судом террористической организацией и запрещен на территории РФ. «С момента вступления и по настоящее время подозреваемый продолжает в составе указанной террористической организации принимать участие в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины»,— приводятся в сообщении РИА Новости цитата из пресс-релиза управления ФСБ.

Ранее, в ноябре 2023 года, против Ахмеда Ахмедова было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).

Мария Иванова