В Дагестане открыли новый участок федеральной трассы Р-217 «Кавказ»

Движение по обновленному участку федеральной трассы Р-217 «Кавказ» в Дагестане открыто. Старт ему дал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на выставке «Дорога-2025», проходящей в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Дагестана.

Завершен капитальный ремонт более 32 км федеральной трассы Р-217 «Кавказ» – части международного транспортного коридора «Север – Юг». Протяженность этой магистрали на территории Дагестана составляет 276 км – от Чечни до границы с Азербайджаном. Как отмечается в сообщении, трасса является ключевым маршрутом для транзитного транспорта в страны Закавказья и основной артерией для крупных населенных пунктов региона.

Участок между Избербашем и Дербентом расширен с двух до четырех полос движения. Предполагается, что это позволит пропускать до 35 тыс. автомобилей в сутки без перегруза.

Также были обустроены переходно-скоростные полосы для удобного съезда к населенным пунктам Герга, Новые Викри, Краснопартизанск и Дружба. Кроме того, на участке между Хасавюртом и Махачкалой улучшена пешеходная инфраструктура.

Мария Иванова