На Ставрополье стали чаще приезжать иностранные туристы

Популярность Ставропольского края среди иностранных туристов растет, сообщает сайт «Это Кавказ» со ссылкой на выступление министра туризма и оздоровительных курортов региона Андрея Толбатова на пресс-конференции в РИЦ «ТАСС Кавказ».

В министерстве фиксируют рост популярности Ставрополья у туристов из Армении, Казахстана, Китая, Ирана и арабских стран.

По мнению господина Толбатова, туристический потенциал региона для иностранных туристов пока до конца не раскрыт. Он отметил, что в регионе необходимо создать навигацию во всех местах размещения туристов, а также переводить меню в ресторанах и нанимать обслуживающий персонал, владеющий не только русским языком.

Мария Иванова