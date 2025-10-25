Во Владикавказе отремонтировали часть набережной реки Терек

Ремонт верхней полки набережной реки Терек от ул. Зои Космодемьянской до ул. Калинина во Владикавказе завершен. Об этом сообщил глава городской администрации Вячеслав Мильдзихов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Владикавказа Фото: пресс-служба администрации Владикавказа

На набережной обновили брусчатку, бордюры и поребрики. Кроме того, установлены новые скамейки, урны и опоры для освещения.

«Чтобы привести в порядок всю главную прогулочную зону столицы Северной Осетии, необходим ещё не один год работы. Однако постепенно набережная приобретает ухоженный и законченный вид по всей своей протяженности»,— отметил господин Мильдзихов в сообщении.

Мария Иванова