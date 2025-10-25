КБР направит 500 млн рублей на благоустройство общественных территорий

В 2026 году Кабардино-Балкария направти 500 млн руб. на благоустройство общественных территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Отмечается, что объем средств почти вдвое превышает финансирование 2025 года. На них благоустроят 35 общественных территорий — от Майского района до Нальчика и Чегема. Работы проведут в городских округах, районных центрах, отдаленных и высокогорных селах. Восемь пространств будут отобраны в ходе голосования жителей.

С 2019 по 2024 годы в республике обновили около 863 общественных и придомовых пространства, до конца 2025 года будет реализовано еще 39 проектов.

Мария Иванова