Главные новости за 24 октября. Ростов-на-Дону и область

Бывший глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко задержан по подозрению в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Бывшего главу администрации Ростова-на-Дону подозревают в нанесении ущерба городскому бюджету в 47 млн рублей. Следствие считает, что в 2020 году Алексей Логвиненко в должности главы администрации вопреки требованиям бюджетного законодательства привлек кредит коммерческого банка.

В Новошахтинске энергетики подключили пять трансформаторных подстанций (ТП), поврежденных во время атаки БПЛА. 24 октября во время отражения массированной атаки беспилотников в городе без электричества остались многоквартирные дома, детский сад и техникум. В общей сложности без света оказались 1,5 тыс. человек.

В Ростовской области ввели усиленный контроль за землями лесного фонда после выявленного факта крупной вырубки деревьев в Каменском районе.

Ростовская область планирует получить свыше млрд руб. на расселение граждан из аварийного жилья в 2025–2027 годах. На выделенные средства планируется переселить 121 человека в Шахтах. В 2026 году область ожидает получить свыше 406 млн руб., что позволит продолжить программу в Донецке, Ростове-на-Дону, Шахтах и Белокалитвинском районе.

В Ростовской области хотят повысить стоимость патента для мигрантов на 43%. Планируется запретить иностранцам работать в сухопутном трубопроводном транспорте, почтовой связи, курьерской деятельности, сфере предоставления мест для временного проживания, а также в изготовлении и реализации продуктов питания и напитков. Изменения находятся в стадии рассмотрения, проект должен быть разработан до конца 2025 года.