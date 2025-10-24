В Ростовской области хотят повысить стоимость патента для мигрантов на 43%

Власти Ростовской области готовят запрет для мигрантов на работу в нескольких сферах экономики. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила руководитель управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области полковник полиции Светлана Тремасова.

По словам госпожи Тремасовой, планируется запретить иностранцам работать в сухопутном трубопроводном транспорте, почтовой связи, курьерской деятельности, сфере предоставления мест для временного проживания, а также в изготовлении и реализации продуктов питания и напитков. Изменения находятся в стадии рассмотрения, проект должен быть разработан до конца 2025 года.

Ранее по инициативе главка запретили привлекать иностранцев в производстве драгоценных металлов и в работе фитнес-центров.

Кроме того, Донской главк МВД совместно с правительством региона направил в кабинет министров предложение увеличить коэффициент стоимости патента. Сейчас ежемесячный авансовый платеж составляет 6,5 тыс. руб.й, его хотят поднять до 9,3 тыс. «Это послужит увеличению денежных средств в бюджет области»,— пояснила Тремасова.

Как сообщал «Ъ-Ростов» ранее, на миграционном учете в октябре 2025 года стоит более 33 тыс. граждан.

Валентина Любашенко