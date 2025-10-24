В Новошахтинске восстановили пять поврежденных во время атаки БПЛА подстанций

В Новошахтинске энергетики подключили пять трансформаторных подстанций (ТП), поврежденных во время атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба ОА «Донэнерго».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работы ведутся на одной ТП, без электроснабжения остаются около 500 человек.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», 24 октября во время отражения массированной атаки беспилотников в городе без электричества остались многоквартирные дома, детский сад и техникум. В общей сложности без света оказались 1,5 тыс. человек.

Наталья Белоштейн