В Новошахтинске восстановили пять поврежденных во время атаки БПЛА подстанций
В Новошахтинске энергетики подключили пять трансформаторных подстанций (ТП), поврежденных во время атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба ОА «Донэнерго».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Работы ведутся на одной ТП, без электроснабжения остаются около 500 человек.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», 24 октября во время отражения массированной атаки беспилотников в городе без электричества остались многоквартирные дома, детский сад и техникум. В общей сложности без света оказались 1,5 тыс. человек.