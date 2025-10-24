Ростовская область получит миллиард рублей на расселение граждан

Ростовская область планирует получить свыше млрд руб. на расселение граждан из аварийного жилья в 2025–2027 годах. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Заявку на финансирование программы расселения одобрил Фонд развития территорий. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» региону согласовали выделение 136,8 млн рублей в 2025 году.

«В перспективе на 2026 и 2027 годы ожидаем одобрение еще двух заявок. То есть всего за трехлетний период в планах получение более 1 млрд руб.»,— говорится в сообщении главы региона.

На выделенные средства планируется переселить 121 человека в Шахтах. В 2026 году область ожидает получить свыше 406 млн руб., что позволит продолжить программу в Донецке, Ростове-на-Дону, Шахтах и Белокалитвинском районе.

В целом в 2025 году объем финансирования программы расселения в пяти донских муниципалитетах со стороны ФРТ составляет 291,2 млн руб. Из них 245,4 млн руб. приходятся на Шахты, 23,9 млн руб.— на Ростов-на-Дону, 2 млн руб. предназначены для Гуково.

Валентина Любашенко