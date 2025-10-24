В Ростовской области ввели усиленный контроль за землями лесного фонда после выявленного факта крупной вырубки деревьев в Каменском районе. Об этом сообщает пресс-служба минприроды региона.

Специалисты ведомства отмечают, что все леса в области относятся к защитным, выполняют почвозащитные, водорегулирующие и водоохранные функции. Тем не менее на днях на территории Михайловского лесничества в Каменском районе инспекторы министерства выявили факт крупной незаконной рубки сосен. Личности нарушителей установлены, виновные будут привлечены к ответственности.

«Такой ущерб природе оценивается в сотни тысяч рублей. И он исчисляется не только стоимостью древесины. Восстановление экосистемы на вырубленной территории займет многие годы», – пояснила и.о. главы минприроды Алла Кушнарева.

В лесах Ростовской области уже ввели усиленное патрулирование. Лесные инспекторы и сотрудники правоохранительных органов ведут круглосуточное наблюдение, особенно в местах произрастания молодняка. Планируется, что мобильные оперативные группы готовы оперативно реагировать на любые подозрительные активности.

Константин Соловьев