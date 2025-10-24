Возвращение «КамАЗа» к пятидневке и отстранение казанского футбольного судьи Захарова

ПАО «КамАЗ» отменяет четырехдневную рабочую неделю и с 10 ноября возвращается к пятидневному графику. Пятидневный график может сохраниться и в декабре, окончательное решение будет принято в конце ноября. В августе 2025 года «КамАЗ» перевел производства без полной нагрузки на четырехдневную рабочую неделю на фоне падения продаж.

Российский футбольный союз отстранил арбитра Игоря Захарова от обслуживания матчей Футбольной национальной лиги после инцидента в Казани. Судью задержали за нарушения ПДД на пешеходном переходе. В отношении арбитра составили три административных протокола: за управление без полиса ОСАГО, остановку на пешеходном переходе и непредоставление преимущества пешеходу.

Группа Russ, один из крупнейших операторов наружной рекламы в России, приобрела компанию «Барсрекарт», размещавшую рекламу на станциях Казанского метрополитена. Ранее «Барсрекарт» контролировал размещение рекламы на станциях «Козья Слобода», «Площадь Тукая», «Горки», «Яшьлек» и «Проспект Победы». Russ начала продавать рекламу в метро Казани в сентябре 2024 года.

Уровень безработицы в Татарстане в 2025 году составляет 1,7%, занятость населения — 62,4%. Численность работающих в организациях и на предприятиях республики выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8%, достигнув 1,3 млн человек.

В Татарстане выделят 62,5 млн руб. на текущий ремонт здания гидроэлектростанции и водосливной плотины филиала «Нижнекамская ГЭС». Работы должны быть завершены до 31 мая 2026 года.

На ремонт тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей филиала «Казанские тепловые сети» выделят 58,7 млн руб. Текущий ремонт планируется выполнить с 1 марта по 20 декабря 2026 года, капитальный — с 1 апреля по 31 августа 2026 года.

В Казани планируется обустройство 35 новых платных парковочных мест на улицах Отрадной и Латышских Стрелков. Общее количество платных парковок в городе увеличится с 14 124 до 14 159. Стоимость парковки составит 30 руб. в час.

