«Татэнерго» направит 62,5 млн рублей на ремонт Нижнекамской ГЭС

В Татарстане выделят 62,5 млн руб. на выполнение текущего ремонта здания гидроэлектростанции и водосливной плотины филиала «Нижнекамская ГЭС». Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает АО «Татэнерго» — крупнейшая региональная энергетическая компания Татарстана, занимающаяся производством и распределением электро- и тепловой энергии. Работы должны быть завершены до 31 мая 2026 года.

Ранее сообщалось, что на ремонт оборудования Набережночелнинской ТЭЦ будет направлено 17,6 млн руб.

Анна Кайдалова