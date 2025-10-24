На ремонт трубопроводов «Казанских тепловых сетей» в 2026 году выделят 58,7 млн

На проведение капитального и текущего ремонта тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей для нужд филиала «Казанские тепловые сети» выделят 58,7 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, текущий ремонт планируется выполнить с 1 марта по 20 декабря 2026 года, а капитальный — с 1 апреля по 31 августа 2026 года. Работы направлены на повышение надежности теплоснабжения в городских сетях.

Заказчиком выступает АО «Татэнерго» — это энергетическая компания, которая занимается производством и распределением электро- и тепловой энергии в Татарстане. В структуру «Татэнерго» входят Казанские, Набережночелнинская и Елабужская ТЭЦ, Заинская ГРЭС, Нижнекамская ГЭС.

Ранее сообщалось, что на ремонт трубопроводов Набережночелнинской ТЭЦ выделят 17,7 млн руб.

Анна Кайдалова