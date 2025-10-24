ПАО «КамАЗ» отменяет четырехдневную рабочую неделю и с 10 ноября возвращается к пятидневному рабочему графику сообщили в пресс-службе предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «КамАЗ» вернется к пятидневному рабочему графику

Решение принято генеральным директором компании Сергеем Когогиным по итогам заседания финансового комитета, где рассматривались вопросы обеспеченности производства заказами и график работы на ноябрь. В компании отметили, что пятидневный график может сохраниться и в декабре, однако окончательное решение будет принято в конце ноября после анализа загрузки производственных мощностей.

В августе этого года «КамАЗ» решил перевести производства подразделений без полной нагрузки на четырехдневную рабочую неделю. Это произошло на фоне падения продаж, которые господин Когогин объяснял политикой Центробанка.

Ранее сообщалось, что руководство компании рассматривало возможность трехдневной рабочей недели.

Анна Кайдалова