В Казани планируется обустройство новых платных парковочных мест на улицах Отрадной и Латышских Стрелков. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ В Казани на улицах Отрадной и Латышских Стрелков появятся новые парковки

Согласно документу, общее количество платных парковок в городе увеличится с 14 124 до 14 159. На улице Отрадной предусмотрено тридцать парковочных мест — по обеим сторонам дороги от пересечения с улицей Даурской до улицы Латышских Стрелков. Еще пять мест планируется обустроить на улице Латышских Стрелков, на нечетной стороне, напротив дома № 3.

Стоимость парковки составит 30 руб. в час, аналогично действующим тарифам в других зонах города.

Анна Кайдалова