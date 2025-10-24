Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Казани на улицах Отрадной и Латышских Стрелков появятся новые парковки

В Казани планируется обустройство новых платных парковочных мест на улицах Отрадной и Латышских Стрелков. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Согласно документу, общее количество платных парковок в городе увеличится с 14 124 до 14 159. На улице Отрадной предусмотрено тридцать парковочных мест — по обеим сторонам дороги от пересечения с улицей Даурской до улицы Латышских Стрелков. Еще пять мест планируется обустроить на улице Латышских Стрелков, на нечетной стороне, напротив дома № 3.

Стоимость парковки составит 30 руб. в час, аналогично действующим тарифам в других зонах города.

Анна Кайдалова