Безработица в Татарстане составляет 1,7%

Уровень занятости населения Татарстана в 2025 году составляет 62,4%, а общая безработица — 1,7%. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Минтруда Татарстана.

Численность работающих в организациях и на предприятиях республики выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8%, достигнув 1,3 млн человек.

По мнению министерства, основным вызовом для экономики стал не рост безработицы, а дефицит трудовых ресурсов. Работодатели все чаще сталкиваются с нехваткой квалифицированных кадров, особенно в промышленности, строительстве и инженерных профессиях. При этом около четверти всех вакансий приходится на сферу промышленности — прежде всего машиностроение, авиастроение и нефтехимию.

Анна Кайдалова