Группа Russ (входит в ООО РВБ), один из крупнейших операторов наружной рекламы в России, приобрела компанию «Барсрекарт», размещавшую рекламу на станциях Казанского метрополитена. Об этом сообщает «Ъ».

Russ купила оператора рекламы казанского метро «Барсрекарт»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Russ купила оператора рекламы казанского метро «Барсрекарт»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ранее «Барсрекарт» контролировал размещение рекламы на станциях «Козья Слобода», «Площадь Тукая», «Горки», «Яшьлек» и «Проспект Победы».

Russ начала продавать рекламу в метро Казани в сентябре 2024 года. Сейчас компания планирует обновить и цифровизировать рекламные поверхности, внедрив программатические инструменты продаж.

Анна Кайдалова