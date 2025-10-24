Russ купила оператора рекламы казанского метро «Барсрекарт»
Группа Russ (входит в ООО РВБ), один из крупнейших операторов наружной рекламы в России, приобрела компанию «Барсрекарт», размещавшую рекламу на станциях Казанского метрополитена. Об этом сообщает «Ъ».
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Ранее «Барсрекарт» контролировал размещение рекламы на станциях «Козья Слобода», «Площадь Тукая», «Горки», «Яшьлек» и «Проспект Победы».
Russ начала продавать рекламу в метро Казани в сентябре 2024 года. Сейчас компания планирует обновить и цифровизировать рекламные поверхности, внедрив программатические инструменты продаж.