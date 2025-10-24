РФС отстранил судью Игоря Захарова от матчей ФНЛ после инцидента в Казани

Российский футбольный союз (РФС) отстранил арбитра Игоря Захарова от обслуживания матчей Футбольной национальной лиги (ФНЛ) после инцидента с пешеходом в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на РФС.

«Арбитр Игорь Захаров не будет назначаться для работы на ближайших матчах ФНЛ», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что департамент судейства РФС ожидает от арбитра пояснений по происшествию, участником которого он оказался, а также юридического урегулирования ситуации.

Игоря Захарова задержали в Казани за нарушения ПДД после инцидента на пешеходном переходе. В отношении арбитра составили три административных протокола: за управление без полиса ОСАГО, остановку на пешеходном переходе и непредоставление преимущества пешеходу. Ему грозит штраф до 4,3 тыс. руб.

Анар Зейналов