В Кисловодске открыли обновленную музыкальную школу имени Рахманинова

В Кисловодске после масштабной реконструкции открыли детскую музыкальную школу имени Сергея Рахманинова, сообщил мэр города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

Работы завершились летом 2025 года в рамках государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» и краевой программы «Сохранение и развитие культуры». В обновленном здании установили современное звуковое и световое оборудование, позволившее создать виртуальный концертный зал и открыть студию звукозаписи.

Территорию школы благоустроили: во дворе установили памятник композитору и фонтан, организовали зону отдыха. Теперь школа стала современным культурным пространством, где дети могут не только учиться музыке, но и воплощать творческие мечты и получать вдохновение.

В проект вложили свыше 500 млн руб. Этот проект призван раскрыть новые таланты и заложить культурное будущее региона. Торжественное открытие было приурочено к 90-летию учреждения.

Станислав Маслаков