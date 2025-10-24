В Северной Осетии погиб объезжавший стадо КРС водитель кроссовера

Вечером 23 октября на 6 км. объездной автодороги Чикола — Лескен-2 погиб 52-летний водитель Mersedes ML, пытавшийся объехать стадо крупного рогатого скота (КРС). Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Северной Осетии.

По данным ведомства, водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Камазом». В результате ДТП Mersedes загорелся, а водитель кроссовера скончался на месте.

30-летний водитель «Камаза» и его 33-летний пассажир доставлены в медицинское учреждение.

Наталья Белоштейн