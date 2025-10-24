Главные новости к утру 24 октября

В результате атаки БПЛА в многоэтажном доме в подмосковном Красногорске произошел взрыв, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его информации, дрон залетел в квартиру на 14-м этаже. Пострадали пять человек, среди них ребенок.

Президент США Дональд Трамп заявил, что влияние новых санкций США на Россию станет понятно через полгода. «Я дам вам знать через шесть месяцев. Посмотрим, как всё сложится»,— сказал он журналистам.

Российские IT-компании планируют повысить цены на лицензии своего ПО в 2026 году от 10% до 40%. На отрасль давят не только высокая ключевая ставка ЦБ и предстоящее повышение налоговой нагрузки, но и рост расходов на персонал, а также запланированные инвестиции в разработку новых и поддержку имеющихся программных решений.

В условиях дефицита помещений в бизнес-центрах, доступных к аренде, компании продолжают приобретать офисные площади для размещения собственных штаб-квартир. Так, издательская группа «Эксмо-АСТ» могла закрыть сделку по покупке 17 тыс. кв. м в строящемся бизнес-центре «ASPACE Хорошевская» на севере Москвы оценочно за 7,2 млрд руб.

США готовятся начать наземную военную операцию в Венесуэле, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом он сказал на заседании, посвященном рассмотрению промежуточных итогов объявленной Белым домом «войны с наркокартелями». «Дальше будет наземная (операция. — "Ъ")»,— сказал он.

Французский велосипедист Софиан Сехили, осужденный в Приморском крае за незаконное пересечение российской границы, покинул Россию, вылетев на родину через Таиланд.

Американский миллиардер Илон Маск заявил о планах Tesla по созданию «миллионной армии» человекоподобных роботов Optimus. Полноценное производство начнется к концу 2026 года.