Этаж издателей

В условиях дефицита помещений в бизнес-центрах, доступных к аренде, компании продолжают приобретать офисные площади для размещения собственных штаб-квартир. Так, издательская группа «Эксмо-АСТ» могла закрыть сделку по покупке 17 тыс. кв. м в строящемся бизнес-центре «ASPACE Хорошевская» на севере Москвы оценочно за 7,2 млрд руб.

Структура издательской группы «Эксмо-АСТ» может приобрести офисные площади в строящемся бизнес-центре «ASPACE Хорошевская» на одноименном шоссе на севере Москвы, рассказали три источника “Ъ” на рынке недвижимости. По словам одного из собеседников “Ъ”, сделка по купле-продаже 17 тыс. кв. м уже закрыта. Представитель девелопера объекта ASPACE Development подтвердил факт выбытия крупного объема площадей в бизнес-центре, при этом отказался раскрывать участников и детали сделки. По его словам, с момента старта продаж в мае 2025 года уже была реализована основная часть офисных площадей. В «Эксмо-АСТ» отказались от комментариев.

«Эксмо-АСТ» — крупнейшая издательская группа на российском рынке по числу непериодических изданий. Объединяет издательства «Манн, Иванов и Фербер», «Азбука-Аттикус», «Бомбора», а также магазин электронных книг «Литрес» и ведущую книжную сеть «Читай-город—Буквоед». Контролирующим акционером и президентом «Эксмо-АСТ» является Олег Новиков. По данным СПАРК, по итогам 2024 года выручка ООО «Издательство "Эксмо"» по РСБУ выросла на 16%, до 21,8 млрд руб., чистая прибыль составила 2,6 млрд руб. против 2,5 млрд руб. убытка в 2023 году. Выручка ООО «Издательство АСТ» в этот период выросла на 10%, до 9,5 млрд руб., чистая прибыль — в 2,3 раза, до 2,3 млрд руб.

Общая площадь «ASPACE Хорошевская», расположенного в «Большом Сити» (территория вокруг делового кластера «Москва-Сити» в границах Ленинградского и Кутузовского проспектов), составляет 41 тыс. кв. м, из которых 30 тыс. кв. м — офисные помещения. Завершение строительства объекта планируется в конце 2027 года. Владельцем ASPACE Development выступает Олег Смирнов, бизнесмен из Ижевска.

По оценке гендиректора Remain Дмитрия Клапши, стоимость помещений в «ASPACE Хорошевская» может составлять 400 тыс. руб. за 1 кв. м. Таким образом, стоимость 18 тыс. кв. м может достигать 7,2 млрд руб. С учетом большого объема площадей, не исключает господин Клапша, покупатель мог получить дисконт. Кроме того, необходимо будет вложиться в ремонт офисного помещения — затраты на это составят 120–150 тыс. руб. за 1 кв. м с учетом НДС, отмечает директор по продажам и приобретениям департамента офисной недвижимости Ricci Дмитрий Антонов. Исходя из этого стоимость отделки достигнет 2,16–2,7 млрд руб.

Сейчас офис «Эксмо-АСТ» расположен в здании на улице Зорге, которое находится в непосредственной близости от строящегося бизнес-центра «ASPACE Хорошевская». По мнению Дмитрия Антонова, приобретение нового объекта может быть связано с намерением компании перейти в более современное и высококачественное офисное пространство. Дефицит свободных площадей и рост ставок аренды стимулируют компании приобретать помещения в собственность, говорит партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин.

5,4 миллиона квадратных метров составит общая площадь офисов в «Большом Сити» в 2035 году, по прогнозу CORE.XP.

Тем не менее активность компаний в сегменте покупки офисных помещений в 2025 году заметно снизилась. В январе—сентябре 2025 года совокупный объем сделок купли-продажи офисов в Москве составил 348,6 тыс. кв. м, что на 7,8% меньше год к году, подсчитали в Ricci. Несмотря на это, строящиеся объекты обычно распродаются до ввода в эксплуатацию на 70–80%, говорит Дмитрий Клапша. Поэтому предложение доступных для покупки крупных офисов в готовых объектах ограниченно, отмечает Виктор Заглумин. Значительная часть площадей в строящихся зданиях реализуется в формате небольших лотов, что усиливает конкуренцию за большие площади, уточняет он.

Дарья Андрианова, Юлия Юрасова