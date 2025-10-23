Трамп анонсировал скорую наземную военную операцию в Венесуэле

США готовятся начать наземную военную операцию в Венесуэле, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом он сказал на заседании, посвященном рассмотрению промежуточных итогов объявленной Белым домом «войны с наркокартелями».

«Дальше будет наземная (операция. — "Ъ")»,— сказал Дональд Трамп.

США с начала сентября наносят удары по судам, на которых, по данным американской разведки, перевозят наркотики. 11 октября Пентагон объявил о создании по поручению президента США Дональда Трампа спецподразделения по борьбе с картелями в Латинской Америке. Ранее глава Госдепа Марко Рубио говорил, что Вашингтон будет применять силу исключительно против наркокартелей, но не против каких-либо латиноамериканских государств. При этом американские СМИ сообщали, что Пентагон готовится атаковать цели и на территории Венесуэлы. Президент страны Николас Мадуро считает, что американцы хотят развязать войну, чтобы установить в Венесуэле марионеточный режим.

О военной операции США в регионе Южной Америки и Карибского бассейна — в материале «Ъ» «Президент США разрешил ЦРУ операции на территории Венесуэлы».

Анастасия Домбицкая