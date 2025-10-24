Осужденный за пересечение госграницы велосипедист Сехили покинул Россию

Французский велосипедист Софиан Сехили, осужденный в Приморском крае за незаконное пересечение российской границы, покинул Россию, вылетев на родину через Таиланд, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Аллу Кушнир.

По словам адвоката, господин Сехили вылетел рано утром в пятницу, 24 октября, из-за истечения визы через два дня и должен прибыть во Францию до воскресенья.

Софиан Сехили был задержан в Приморье в начале сентября за незаконное пересечение границы (ст. 322 ч. 1 УК). Уссурийский районный суд арестовал его, что было обжаловано защитой, но безуспешно. Позже срок содержания под стражей был продлен до 3 ноября.

Сехили планировал установить мировой рекорд, проехав на велосипеде через Евразию. Он стартовал 1 июля от мыса Рока (самой западной точки Евразии) и намеревался за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров через 17 стран, включая Турцию, Иран, Казахстан, Монголию и Китай, с финишем во Владивостоке.