Причиной взрыва в доме в Красногорске был залетевший БПЛА

Причиной взрыва в многоэтажном доме в подмосковном Красногорске стал залетевший БПЛА, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его информации, дрон залетел в квартиру на 14-м этаже. Пострадали пять человек, среди них ребенок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: телеграм-канал Андрея Воробьева Фото: телеграм-канал Андрея Воробьева Фото: телеграм-канал Андрея Воробьева Следующая фотография 1 / 3 Фото: телеграм-канал Андрея Воробьева Фото: телеграм-канал Андрея Воробьева Фото: телеграм-канал Андрея Воробьева

Четырех пострадавших доставили в больницу, сообщил господин Воробьев. Трое взрослых госпитализированы в Красногорскую городскую больницу №1, ребенок — в Центр им. Рошаля. У взрослых — черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, у ребенка — вывих колена и легкие травмы голени, добавил глава региона.

У дома работают экстренные службы, на месте также находится глава городского округа.