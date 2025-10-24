Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Причиной взрыва в доме в Красногорске был залетевший БПЛА

Причиной взрыва в многоэтажном доме в подмосковном Красногорске стал залетевший БПЛА, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его информации, дрон залетел в квартиру на 14-м этаже. Пострадали пять человек, среди них ребенок.

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьева

Четырех пострадавших доставили в больницу, сообщил господин Воробьев. Трое взрослых госпитализированы в Красногорскую городскую больницу №1, ребенок — в Центр им. Рошаля. У взрослых — черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, у ребенка — вывих колена и легкие травмы голени, добавил глава региона.

У дома работают экстренные службы, на месте также находится глава городского округа.

