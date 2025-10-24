Трамп: влияние новых санкций США на Россию станет понятно через полгода

Президент США Дональд Трамп заявил, что влияние новых санкций США на Россию станет понятно через полгода. «Я дам вам знать через шесть месяцев. Посмотрим, как всё сложится»,— сказал он журналистам.

Господин Трамп также прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии России. Президент США сказал, что «рад за него».

22 октября американский Минфин официально объявил о новых рестрикциях против России, среди которых санкции в отношении компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. Санкции предполагают заморозку всех активов компаний в США и запрещают американским компаниям вести с ними бизнес. По информации Reuters, после этого государственные компании Китая PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil приостановили закупки нефти из России.