Маск планирует создать «армию» из 1 млн человекоподобных роботов Optimus

Американский миллиардер Илон Маск заявил о планах Tesla по созданию «миллионной армии» человекоподобных роботов Optimus. Полноценное производство начнется к концу 2026 года. Об этом сообщает издание Wired.

На встрече с инвесторами господин Маск выразил обеспокоенность по поводу контроля над Tesla в будущем, учитывая потенциальное влияние «армии роботов». «Мне некомфортно создавать эту армию роботов, если у меня нет сильного влияния»,— цитирует издание слова Маска со встречи с инвесторами Tesla.

По словам Илона Маска, Tesla планирует подготовить серийный прототип Optimus к февралю-марту 2026 года.

Как уточняет Wired, в ноябре акционеры Tesla проголосуют за предложение совета директоров выплатить Илону Маску $1 трлн в течение следующих 10 лет. Сделка также увеличит долю Маска в Tesla с 13% до 25%. Однако господин Маск получит такую сумму только если достигнет нужных показателей: поставку 20 млн автомобилей, 1 млн роботакси в коммерческую эксплуатацию, оценку компании в $8,5 трлн, а также поставку 1 млн человекоподобных роботов Optimus.